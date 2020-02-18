Сотрудники кафе «Бродячая собака» пострадали в ходе скандала со съемочной группой «Ревизорро»

Сотрудники кафе &#171;Бродячая собака&#187; пострадали в ходе скандала со съемочной группой &#171;Ревизорро&#187;
Арт-кафе "Подвалъ Бродячей Собаки" находится на Итальянской улице, 4. Фото: www.vsobaka.ru

В знаменитое кафе на Итальянской улице ворвались неизвестные в одежде с логотипом телепередачи «Ревизорро» и устроили погром в заведении, сорвав репетицию Светланы Крючковой и нанеся серьезные травмы сотрудникам «Бродячей собаки».

Инцидент произошел во вторник, 18 февраля. Как выяснилось, в заведение пришел «гость», который сделал заказ на 900 рублей, но затем отказался оплачивать счет. После этого в кафе ворвались несколько человек съемочной группы, среди которых было пятеро мужчин и 3-4 женщины. О случившемся телеканалу 78.ru рассказала артистка Светлана Крючкова, репетировавшая в «Бродячей собаке» во время чрезвычайного происшествия.

Присутствие знаменитости съемочная группа проигнорировала, нагрубив актрисе и сорвав репетицию. Неизвестные выставили из кухни персонал «Бродячей собаки» и устроили там настоящий погром. В ходе конфликта с представителями программы администратор кафе получил перелом ключицы и черепно-мозговую травму, а повар сломал руку. Телеканал «Пятница», где выходит «Ревизорро» пока не прокомментировал случившееся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что уроженец Грузии, стрелявший в кафе на Товарищеском, получил 4 месяца «строгача».

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