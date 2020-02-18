В мае в Петербург привезут главный трофей Евро-2020

В мае в Петербург привезут главный трофей Евро-2020
Заседание организационного комитета по подготовке и проведению финального турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года. Фото: www.gov.spb.ru

Трофейный кубок грядущего чемпионата Европы, который состоится в Петербурге летом, в мае на три дня окажется в Северной столице.

Сейчас кубок Анри Делоне «путешествует» по миру. О том, что весной трофей привезут в Северную столицу, рассказал глава города Александр Беглов на заседании оргкомитета по подготовке и проведению финала чемпионата Европы по футболу 2020 года, прошедшем во вторник, 18 февраля.

Участники заседания также отметили, что эксперты УЕФА, недавно побывавшие в Петербурге, положительно оценили подготовку города к проведению важного спортивного мероприятия. В частности, они проинспектировали тренировочные площадки, отели для футболистов, и фан-зоны на Конюшенной и Дворцовой площадях.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что новым главой комитета по спорту Санкт-Петербурга стал Антон Шантырь.

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