Комитет по спорту Петербурга возглавил Антон Шантырь

Новым председателем комитета по физической культуре и спорту Петербурга стал Антон Шантырь. О его назначении сообщил губернатор Александр Беглов на рабочем совещании с членами правительства.

В должность Шантырь вступит с 18 февраля, уточнили в пресс-службе Администрации Петербурга.

По поручению Беглова уделить особое внимание ему предстоит развитию массового спорта в Петербурге.

Прежде комитет по физической культуре и спорту возглавляла олимпийская чемпионка в беге на 400 метров с барьерами Наталья Антюх. От должности она была освобождена в конце января 2020 года. Обязанности главы комитета временно исполняла заместитель председателя ведомства Наталья Сафронова.

Антон Шантырь родился в Будапеште в 1974 году. Он профессиональный трековый и шоссейный велогонщик, в 1996 году завоевал серебряную медаль летних Олимпийских игр в командной гонке преследования.