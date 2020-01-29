Наталья Антюх ушла с поста главы комитета по спорту

Наталья Антюх освобождена от должности председателя комитета по физической культуре и спорту Петербурга. Соответствующее распоряжение подписано 29 января.

Временно исполнять обязанности главы будет Наталья Сафронова. Прежде она занимала должность заместителя председателя комитета, сообщает пресс-служба Смольного.

Наталья Антюх возглавила комитет по физической культуре и спорту в январе 2019 года. Прежде она работала в «Школе высшего спортивного мастерства по легкой атлетике». Антюх — профессиональная спортсменка и олимпийская чемпионка в беге на 400 метров с барьерами.

Пост также покидает председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Юрий Калабин. Временное исполнение обязанностей главы ведомства возложено на зампреда комитета Алексея Яковлева.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Юрий Калабин переходит на работу в Москву.