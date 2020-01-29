Калабин покидает комитет по промышленной политике и инновациям

Калабин покидает комитет по промышленной политике и инновациям
Юрий Калабин. Фото: gov.spb.ru

Председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга Юрий Калабин уходит в отставку. Продолжить работу он намерен в Москве.

Калабин рассказал, что его переводят в столицу, пишет «Свое дело плюс». Какой именно пост он займет в Москве, чиновник не уточнил. Не исключено, что его опыт понадобится в формирующемся новом правительстве.

Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле был сформирован в августе 2019 года. Ведомство возникло в результате слияния комитета по промышленной политике и инновациям и комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка. Руководителем его был назначен Юрий Калабин, который прежде возглавлял первый из комитетов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко освободил от должности вице-губернатора Сергея Перминова.

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