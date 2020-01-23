Сергей Перминов досрочно ушел в отставку с поста вие-губернатора Ленобласти

Сергей Перминов досрочно ушел в отставку с поста вие-губернатора Ленобласти
Сергей Перминов / Фото: lenobl.ru

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко освободил от должности вице-губернатора Сергея Перминова. Перминов в ноябре 2019 года был назначен замсекретаря генсовета партии «Единая Россия».

Распоряжение об отставке Перминова было подписано губернатором 20 января. Вице-губернатор был уволен из правительства по соглашению сторон сегодня, 23 января.

Сергей Перминов работает в областном правительстве с 2012 года, когда занял пост руководителя комитета правового обеспечения и контроля. Должность вице-губернатора Ленобласти он занимал с 2013 по 2019 годы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Медведев отписался от правительства РФ в Instagram после отставки. В аккаунтах Медведева в соцсетях уже появилась его новая должность, в профиле теперь указано — заместитель председателя Совбеза РФ.

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