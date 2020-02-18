Олимпийская чемпионка Сотникова перенесла операцию

Фигуристку госпитализировали в одну из московских больниц.

Об этом стало известно сегодня, 18 февраля. Обо всем сообщает Telegram-канал «Мутко против», ссылаясь на собственные источники. Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова была госпитализирована в одну из московских больниц по непонятной причине. По предварительным данным, у нее обнаружили остеохондроз. Фигуристка уже перенесла операцию и чувствует себя хорошо. Она все еще находится в учреждении и носит специальный шейный воротник.

Напоминаем, что Сотникова довольно давно не участвует в соревнованиях, хотя официально не объявляла о завершении карьеры.

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