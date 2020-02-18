В ЗАГСе Волховского района впервые зарегистрировали смену пола

Девушка стала парнем по имени Артур.

Об этом стало известно сегодня, 18 февраля. Обо всем сообщает ivbg. В ЗАГСе Волховского района впервые зарегистрировали смену пола – дубликат свидетельства о рождении выдали 21-летнему Артуру Сергеевичу, который до этого жил в женском теле. Сотрудники учреждения рассказывают, что программа выдавала ошибку, но все-таки документ выдать удалось.

Известно, что Артур проживает в Петербурге, но появился на свет в Волхове.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Ангелина Вовк пришла в московский ЗАГС с молодым возлюбленным.