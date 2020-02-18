В Приозерске ребенок проглотил медицинский инструмент

В результате в отношении стоматолога возбуждено уголовное дело.

Об этом стало известно сегодня, 19 февраля. Обо всем сообщили в правоохранительных органах. Все случилось в Приозерске – 12-летний мальчик пришел на прием к стоматологу. По непонятной причине он проглотил инструмент, предназначенный для прохождения и расширения корневых каналов. В результате ребенка положили в больницу, где из организма извлекли посторонний предмет.

В отношении же врача возбудили уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Сейчас выясняются все обстоятельства инцидента.

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