На Кубинской легковушка врезалась в карету «скорой»

На Кубинской легковушка врезалась в карету &#171;скорой&#187;
О пострадавших ничего не говорится. Фото: https://vk.com/spb_today

После этого легковушка оказалась на газоне. К кому-то из горожан врачи приедут с опозданием.

Все случилось сегодня вечером, 18 февраля. Обо всем рассказывают очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что авария произошла на перекрестке Кубинской и Краснопутиловской улиц. Там столкнулись легковой автомобиль и карета скорой помощи – в результате первую машину отбросило на газон. Детали инцидента не уточняются, на место прибыл и три бригады врачей – скорее всего, есть пострадавшие.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что после ДТП на Рябовском водитель находится в тяжелом состоянии. Мужчина угодил в силовое ограждение, машина перевернулась.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
газон дтп скорая помощь
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Кубинской легковушка врезалась в карету «скорой»
После ДТП на Рябовском водитель находится в тяжелом состоянии
В Ленобласти пройдет чемпионат мира по пахоте
В Сосновом Бору заметили следы росомахи
Во Всеволожском районе Ленобласти мужчину задержали по подозрению в ...
В ЗАГСе Волховского района впервые зарегистрировали смену пола
На Дальневосточном полыхала автомойка
На Ветеранов машина наехала на ребенка