На Кубинской легковушка врезалась в карету «скорой»

После этого легковушка оказалась на газоне. К кому-то из горожан врачи приедут с опозданием.

Все случилось сегодня вечером, 18 февраля. Обо всем рассказывают очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что авария произошла на перекрестке Кубинской и Краснопутиловской улиц. Там столкнулись легковой автомобиль и карета скорой помощи – в результате первую машину отбросило на газон. Детали инцидента не уточняются, на место прибыл и три бригады врачей – скорее всего, есть пострадавшие.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что после ДТП на Рябовском водитель находится в тяжелом состоянии. Мужчина угодил в силовое ограждение, машина перевернулась.