После ДТП на Рябовском водитель находится в тяжелом состоянии

Он не справился с управлением автомобиля и врезался в силовое ограждение.

Все случилось сегодня вечером, 18 февраля. Обо всем сообщили в пресс-службе ГИБДД по Петербургу и Ленобласти. Авария произошла на Рябовском шоссе – водитель «Мерседеса» не справился с управлением автомобиля и наехал на силовое ограждение. После этого машину опрокинулась – водитель получи травмы. На место прибыли врачи, которые оценили его состояние как тяжелое.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить обстоятельства инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Ветеранов машина наехала на ребенка. Девочка 2008 года рождения находится в состоянии средней тяжести.