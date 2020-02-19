Девушка с велосипедом попала под колеса на Смолячкова

Девушка с велосипедом попала под колеса на Смолячкова
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

На перекрестке Большого Сампсониевского проспекта и улицы Смолячкова девушка в велосипедом попала под колеса.

Дорожный инцидент произошел вечером 18 февраля. Легковой автомобиль сбил девушку на пешеходном переходе. По словам очевидцев, она переходила дорогу на красный свет.

«Девушка жива. На первый взгляд — отделалась ушибами», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

На место происшествия прибыли сотрудники ДПС.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вечером в понедельник, 17 февраля, на петербургской кольцевой автодороге произошла авария с участием автобуса и пешехода.Как сообщили в управлении ГИБДД по городу и области, все произошло приблизительно в десять часов вечера на 86 километре КАД

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