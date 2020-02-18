Пешехода увезли в больницу после ДТП с автобусом на КАД

Пешехода увезли в больницу после ДТП с автобусом на КАД
Пешехода госпитализировали после ДТП. Фото: flickr.com

Вечером в понедельник, 17 февраля, на петербургской кольцевой автодороге произошла авария с участием автобуса и пешехода.

Как сообщили в управлении ГИБДД по городу и области, все произошло приблизительно в десять часов вечера на 86 километре КАД, что во Всеволожском районе Ленобласти. Автобус МАЗ наехал на 32-летнего мужчину-пешехода. Медики госпитализировали пострадавшего в больницу. Его состояние оценивается как тяжелое.

В ГИБДД не уточняют, при каких обстоятельствах мужчина оказался посреди проезжей части КАД.

Правоохранители проводят проверку по факту дорожной аварии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что водитель иномарки получил травмы в ДТП на Владимирском.

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Пешехода увезли в больницу после ДТП с автобусом на КАД
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