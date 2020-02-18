Водитель иномарки получил травмы в ДТП на Владимирском

Водитель иномарки получил травмы в ДТП на Владимирском
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

Медики скорой помощи госпитализировали одного человека после ночной аварии на Владимирском проспекте в центре Петербурга.

Обо всем сообщили в управлении ГИБДД по региону, дорожное происшествие произошло примерно в полночь во вторник, 18 февраля, возле дома №2 на Владимирском проспекте. Автомобиль «Шевроле», за рулем которого находился 31-летний мужчина, двигался в сторону Невского проспекта и влетел в «Ниссан», ехавший в попутном направлении.

Результатом аварии стала госпитализация водителя «Шевроле». Он в тяжелом состоянии.

Правоохранители проводят проверку.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Выборгском в ДТП пострадали два человека. Авария произошла на перекрестке Выборгского и Горского – там столкнулись грузовик «Скания» и легковой автомобиль «Ауди».

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
авария дтп новости спб пострадавшие центр петербурга
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Милонов предлагает внести запрет на аборты в Конституцию
В Ленобласти задержали замначальника отдела полиции
Утром в Петербурге приоткрыли дамбу
На «Коле» водителя переехал собственный микроавтобус
Коронавирус ограничил поставки iPhone по всему миру
Пешехода увезли в больницу после ДТП с автобусом на КАД
Водитель иномарки получил травмы в ДТП на Владимирском
Здоровые пассажиры покинут карантинный Diamond Princess 19 февраля