Водитель иномарки получил травмы в ДТП на Владимирском

Медики скорой помощи госпитализировали одного человека после ночной аварии на Владимирском проспекте в центре Петербурга.

Обо всем сообщили в управлении ГИБДД по региону, дорожное происшествие произошло примерно в полночь во вторник, 18 февраля, возле дома №2 на Владимирском проспекте. Автомобиль «Шевроле», за рулем которого находился 31-летний мужчина, двигался в сторону Невского проспекта и влетел в «Ниссан», ехавший в попутном направлении.

Результатом аварии стала госпитализация водителя «Шевроле». Он в тяжелом состоянии.

Правоохранители проводят проверку.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Выборгском в ДТП пострадали два человека. Авария произошла на перекрестке Выборгского и Горского – там столкнулись грузовик «Скания» и легковой автомобиль «Ауди».