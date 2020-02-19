В Красногвардейском районе горели паллеты

В Красногвардейском районе горели паллеты
Информации о пострадавших не поступало. Фото: МЧС

В Красногвардейском районе на открытой территории Пискаревского проспекта загорелись паллеты.

Сообщение о возгорании поступило в 02:02. Площадь пожара составила 100 квадратных метров, сообщили в пресс-служба в ГУ МЧС по Петербургу.

В ликвидации пожара участвовали 34 человека личного состава и восемь единиц спецтехники. В 03:28 с огнем удалось справиться.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Красногвардейском районе Северной столицы спасатели тушили пожар в одной из квартир жилого дома. Возгорание распространилось на площади пяти «квадратов».

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