В Красногвардейском районе горели паллеты

Информации о пострадавших не поступало. Фото: МЧС

Информации о пострадавших не поступало. Фото: МЧС

В Красногвардейском районе на открытой территории Пискаревского проспекта загорелись паллеты.

Сообщение о возгорании поступило в 02:02. Площадь пожара составила 100 квадратных метров, сообщили в пресс-служба в ГУ МЧС по Петербургу.

В ликвидации пожара участвовали 34 человека личного состава и восемь единиц спецтехники. В 03:28 с огнем удалось справиться.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Красногвардейском районе Северной столицы спасатели тушили пожар в одной из квартир жилого дома. Возгорание распространилось на площади пяти «квадратов».