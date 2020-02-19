У входа в вестибюль станции метро «Девяткино» собралась огромная очередь

У входа в вестибюль станции метро «Девяткино» собралась огромная очередь
На вход работает только одна дверь. Фото: vk.com/spb_today

У входа станции метро «Девяткино» собралась огромная очередь.

По словам очевидцев, на вход работает только одна дверь.

«В Девяткино огромная очередь в метро, начиная с лестницы. На вход работает только одна дверь», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Утром 19 февраля движение поездов от станции метро «Проспект Ветеранов» до станции «Площадь Восстания» было приостановлено из-за неисправности состава. В пресс-службе петербургской подземки сообщили, что движение уже восстановлено.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что мужчина убежал в тоннель на станции метро «Бухарестская». Одни очевидцы утверждают, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения, другие уверены, что в тоннель забежали зацеперы.

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