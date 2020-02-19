На перекрестке Гражданского и Фаворского неработающий светофор спровоцировал ДТП

Утром 19 февраля в Калининском районе произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

Как сообщили очевидцы, Kia и Renault столкнулись пересечении Гражданского проспекта и улицы Фаворского. По словам очевидцев, причиной ДТП стал неработающий светофор на перекрестке. От удара одна из машин вылетела на тротуар. На место происшествия прибыла скорая.

«На перекрёстке Гражданского и Фаворского не работает светофор, уже есть авария Киа и Рено», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вечером в понедельник, 17 февраля, на петербургской кольцевой автодороге произошла авария с участием автобуса и пешехода.