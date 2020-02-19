Младенец облился кипятком в Ленобласти

В Выборгском районе Ленинградской области в тяжелом состоянии госпитализировали десятимесячного младенца. Ребенок опрокинул на себя кружку с кипятком.

Как стало известно gazeta.spb.ru, малыша увезли на скорой из садоводства «Ольшаники». На теле его обнаружены ожоги второй степени. Кипяток оставил следы на шее и грудной клетки. Медики состояние ребенка оценивают как тяжелое.

Информация о произошедшем поступила в полицию. Родители младенца пояснили, что он по недосмотру опрокинул на себя кружку с кипятком, которая стояла на столе. Семья находилась на даче в садоводстве.

Мать и отец малыша живут вместе, семья благополучная и на учете не состоит.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Выборгском районе Ленобласти двухлетний ребенок обжегся кипящим бульон. Мальчик случайно перевернул на себя кастрюлю.