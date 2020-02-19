Парламент Петербурга утвердил «балконную амнистию»

Депутаты Петербурга в третьем чтении утвердили законопроект о «балконной амнистии». Он отменяет штрафы за несогласованное остекление балконов, которое было произведено до 11 января 2020 года.

Инициативу рассмотрели на заседании Законодательного собрания 19 февраля. Отмену штрафов поддержал 41 депутат. После принятия законопроект направят на подписание губернатору Александру Беглову.

Авторами инициативы выступили депутаты фракции «Единая Россия». Она предусматривает внесение поправки в статью 18 закона «Об административных правонарушениях». От штрафов освобождают владельцев балконов, которые были остекленены до 11 января 2020 года.

При этом не исключено, что им придется демонтировать остекление по требованию управляющей компании.

Напомним, 11 января в Петербурге вступил в силу законопроект, разрешающий штрафовать за незаконное остекление балконов. Мера была разработана с целью защиты архитектурного облика города.