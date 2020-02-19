Небензя обвинил чиновников Украины в срыве минских соглашений

Договоренности по решению конфликта на Донбасе могут намеренно саботироваться украинскими чиновниками. Об этом заявил представитель России при ООН Василий Небензя.

Им было отмечено, что необходимо учитывать мнение жителей Донбаса. Иначе нормальное урегулировать ситуацию там будет невозможно. Жители против допуска в регион военных Украины и передачи им контроля.

Также, Москва взволнована попытками подменить формат минских соглашений на другие. Помимо этого, военные Украины часто предпринимают попытки занятия позиции ополченцев в серых зонах. Хотя в этих зонах вообще не должно быть военного присутствия. Об этом сообщают РИА-новости с ссылкой на заседание СБ ООН.

Небензя также сказал, что выборы в ДНР И ЛНР, которые не контролируются Киевом, могут состояться только при наличие доверия к избирательному процессу. Мнение жителей Донецка и Луганска нужно учитывать и уважать.

Во время же переговоров «нормандской четверки» были приняты меры по выполнению минских соглашений. Правда, после введенного перемирия в результате переговоров, перестрелки между конфликтующими сторонами не закончились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Кремле прокомментировали идею Зеленского изменить минские соглашения.