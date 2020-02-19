Программа «Ревизорро» прокомментировала свой визит в «Бродячую собаку»

Ведущая 8-го сезона телепередачи «Ревизорро» Ксения Милас заявила, что сотрудники программы действовали в рамках закона и не нанесли заведению никакого ущерба.

Во вторник, 18 февраля, появилась информация, что съемочная группа «Ревизорро» разгромила кухню и нанесла тяжкий вред здоровью сотрудников культового арт-кафе «Бродячая собака» на площади Искусств. Телеканал «Пятница!» предоставил официальное заявление ведущей «Ревизорро», в котором журналистка рассказывает свой взгляд на скандальное событие.

Ксения Милас объясняет, что, снимая очередной выпуск, съемочная группа шоу столкнулась с нежеланием работников заведения сотрудничать. Журналистам не давали снимать, выключали свет, не соглашались разговаривать. Однако, отмечает Милас, сотрудники «Пятницы» не нарушали законодательство РФ и никоим образом не навредили имуществу заведения и работавшим там людям.

Кроме того, журналистка подчеркнула, что съемочная группа не мешала репетиции Светланы Крючковой, которая рассказала о произошедшем телеканалу 78.ru. По той причине, что артистки в это время в кафе не было.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала подробности конфликта, рассказанные самой Крючковой и представителями заведения.