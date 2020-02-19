Петербуржца подозревают в мошенничестве с квартирами мертвых

Петербуржца подозревают в мошенничестве с квартирами мертвых
Злоумышленник пытался присвоить квартиры умерших петербурженок. Фото: pixabay.com

В Петербурге задержали 48-летнего местного жителя. Его подозревают в мошенничестве с квартирами умерших женщин.

Согласно материалам делам, в ноябре 2019 года мужчина под чужим именем представил в Управление Росреестра по Петербургу два подложных договора купли-продажи квартир. Таким образом он рассчитывал заполучить жилье двух умерших петербурженок.

«Однако до конца довести свой преступный умысел мужчина не смог, так как регистрационные действия были приостановлены», — сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Петербургу.

Мужчину также подозревают в перерегистрации права собственности на квартиру в одном из домов по Тихорецкому проспекту стоимостью около 3 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по статьям о мошенничестве и покушении на мошенничество. В ходе обысков изъяты предметы и документы, которые изобличают подозреваемого в совершении указанных преступлений. Расследование продолжается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жителя Петербурга осудили по делу о мошенничестве с квартирами умерших граждан.

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