На маршрут Петербург — Петрозаводск выйдут обновленные «Ласточки»

Между Петербургом и Петрозаводском будут курсировать поезда «Ласточка» в обновленном исполнении (серия ЭС1П). Запустить их планируется с 1 марта.

Новые «Ласточки» оснащены системой кондиционирования и обеззараживания воздуха. В поездах предусмотрены сервисная зона для организации горячего питания и несколько классов обслуживания, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Для того, чтобы поездка была более комфортной, для пассажиров установили откидные столики и розетки для зарядки телефонов и других гаджетов. Количество туалетных комнат в вагонах увеличено.

«Составы полностью приспособлены для использования маломобильными пассажирами», — подчеркнули в ОЖД.

Расписание поездов, курсирующих между Петербургом и Петрозаводском, останется прежним. Стоимость проезда можно узнать на официальном сайте ОАО «РЖД».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с 18 января между Петербургом и Сосново начали курсировать «Ласточки».