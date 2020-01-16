С 18 января на участке Сосново — Санкт-Петербург начнут курсировать «Ласточки»

Два поезда, курсирующих по будням между Финляндским вокзалом в Петербурге и Сосново, с 18 января 2020 года будут заменены на электропоезда «Ласточка».

Об этом в четверг, 16 января, сообщает пресс-служба АО «СЗППК». Перевозчик предупреждает, что с ближайшей субботы два поезда на маршруте Санкт-Петербург — Сосново будут заменены на «Ласточки». В связи с этим изменится нумерация некоторых пригородных поездов.

Все проездные, приобретенные на обычные электрички до 18 января 2020 года будут действительны для проезда в «Ласточке» до окончания срока их действия. Разовыми билетами, купленными до 18 числа можно будет воспользоваться до 27 января.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России могут увеличить сумму штрафа за курение и распитие алкоголя в поездах. Сейчас сумма штрафа составляет от 500 до полутора тысяч рублей.