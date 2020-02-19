Алсу призналась, что покупала голоса для Микеллы

Певица рассказала, что произошло на «Голосе» и как ее ребенку удалось победить.

Об этом стало известно сегодня, 19 февраля. Певица Алсу дала интервью для шоу Ксении Собчак на YouTube-канале и рассказала о скандале, связанном с ее дочерью Микеллой. Она призналась, что покупала голоса, но не в том количестве, о котором все говорят. Алсу заявила, что отправила 40 сообщений со своих двух номеров, а также просила делать так же родственников и друзей. Артистка также считает, что Микеллу поддержали поклонники мамы – она активно агитировала людей голосовать за девочку. Алсу уверяет, что даже если убрать все накрученные и «купленные» голоса, ее Микелла все равно бы победила.

Также артистка рассказала, что жалеет о участии Микеллы в «Голосе». На ребенка обрушилось много критики, ей приходится нелегко.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Алсу резко высказалась о хейтерах дочери Микеллы.