На Индустриальном задержали странного мужчину

На Индустриальном задержали странного мужчину
Мужчина вел себя подозрительно. Фото: Кадр видео vk.com/spb_today

Петербуржец стоял у дороги и махал руками. В итоге его увезли в отдел полиции.

Об этом стало известно вечером 19 февраля. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Все случилось на Индустриальном проспекте недалеко от дома 13. Горожане видели, что какой-то «лыжник» стоял у дороги, махал руками и кричал. Его, «такого нарядного», увезли в отдел полиции. Что стало причиной для задержания – непонятно, в правоохранительных органах никак не комментируют новости.

В комментариях люди пишут, что мужчина просто хотел вызвать снег, а его остановили.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что полиция задержала подозреваемых в нападении на водителя такси. Когда полиция прибыла на место, стало известно, что нападавших было трое, они приставили нож к горлу жертвы и, угрожая, украли у него наличные средства на сумму 3,5 тысячи рублей.

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