На Ленина «перевертыш» с автобусом. Дорога перекрыта

Очевидцы уверяют, что несмотря на позднее время копится пробка.

Все случилось этой ночью, 20 февраля. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что авария произошла на проспекте Ленина недалеко от Красного села. Там автобус столкнулся с легковым автомобилем, в результате чего машина оказалась на крыше. Не уточняется, есть ли пострадавшие, зато известно, что участники ДТП перекрыли сразу несколько полос. Из-за этого, уверяют свидетели, образовался затор и пробка.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Индустриальном задержали странного мужчину. Петербуржец стоял у дороги и махал руками. В итоге его увезли в отдел полиции.