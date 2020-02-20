Обвиняемый в убийстве аспирантки доцент Соколов дописал в СИЗО роман о любви

Обвиняемый в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко историк Олег Соколов рассказал посетившим его членам ОНК, что его устраивают условия в СИЗО.

По его словам, все «строго по закону» — условия содержания, отношение, питание и медицинское обеспечение.

«Библиотека работает хорошо, он имеет доступ к периодическим изданиям», — отметил после посещения Соколова ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.

Также бывший доцент рассказал, что под стражей дописал свой роман. Он отметил, что это произведение о любви. Историк выразил уверенность, что книга будет популярной.

Напомним, 63-летнего доцента СПбГУ подозревают в убийстве бывшей студентки. Его задержали утром 9 ноября на набережной реки Мойки. По версии следствия, историка выловили из реки Мойки с переохлаждением, у него в рюкзаке нашли травматический пистолет и отрезанные женские руки. Следствие считает, что это останки Ещенко, с которой у Соколова были отношения. Перед тем, как расчленить ее тело, он выстрелил в аспирантку из обреза мелкокалиберной винтовки. Во время обысков в квартире доцента были найдены обезглавленное тело, отрезанная голова и окровавленная пила.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на фоне дела доцента Олега Соколова, который подозревается в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, в СПбГУ задумались о дополнительных мерах, которые позволят предотвратить подобные ситуации в будущем.