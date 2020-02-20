Власти Боливии открыли новый уголовный процесс в отношении Моралеса

Прокуратура Ла-Паса открыла новый уголовный процесс в отношении бывшего президента Боливии Эво Моралеса в связи с предполагаемым мошенничеством на выборах в октябре 2019 года.

«Мы получили информацию, что открыто новое дело против предыдущих властей — Эво Моралеса — в связи с махинациями на выборах», — заявил генпрокурор страны Хуан Ланчипа, сообщает агентство ABI.

Напомним, Моралес объявил об отставке 10 ноября прошлого года, после нескольких недель протестов и требования к нему со стороны армии уйти с занимаемого поста. К политическому кризису в Боливии привели итоги выборов, на которых Моралес объявил о своей победе. Оппозиционеры обвинили его в нарушениях. После ухода главы государства власть в стране перешла ко второму вице-спикеру сената Боливии Жанин Аньес. Сторонники Моралеса оспаривают передачу полномочий Аньес и требуют её отставки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что подавший в отставку президент Боливии вылетел в Мексику. Об этом сообщил министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард в своем Twitter. Он отметил, что жизнь и здоровье Моралеса вне опасности.