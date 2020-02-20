Названы возможные причины жесткой посадки Ан-2 в Магадане

Названы возможные причины жесткой посадки Ан-2 в Магадане
Самолет совершал чартерный рейс. Фото: dvsut.sledcom.ru

Возможными причинами жесткой посадки частного самолета Ан-2 в Магадане следствие назвало техническую неисправность и нарушение правил пилотирования. Об этом сообщает Дальневосточное следственное управление на транспорте СК.

Самолет совершал чартерный рейс и должен был доставить в Сеймчан Магаданской области вахтовых рабочих.

Частный самолет Ан-2 совершил жесткую посадку при взлете в Магадане, так как не мог набрать высоту. На борту находились 14 человек, семь из них пострадали. Пострадавшие госпитализированы, один из них сейчас находится в тяжелом состоянии. На место происшествия прибыл министр здравоохранения Магаданской области Сергей Чеканов.

По предварительным данным, самолет упал с высоты 10 метров. Ан-2 должен был вылететь в поселок Сеймчан. На месте работают оперативные службы. Причины случившегося устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что самолет Boeing 737, следовавший из Москвы, совершил посадку в 12:27. Пассажиры заявили, что при приземлении самолет сразу же упал на брюхо и шасси «подломилось».

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
АН-2 магадан самолет
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Утреннее ДТП на Энгельса не обошлось без пострадавших
После жесткой посадки Ан-2 в Магадане возбуждено уголовное дело
Имя Анатолия Собчака присвоят Международному банковскому институту
Восемь спасителей тушили квартиру в Приозерском районе
Названы возможные причины жесткой посадки Ан-2 в Магадане
Петербуржцев ждут мокрый снег и дождь
Аварийно севший в Магадане Ан-2 перевозил вахтовых рабочих
Власти Боливии открыли новый уголовный процесс в отношении Моралеса