Восемь спасителей тушили квартиру в Приозерском районе

Восемь спасителей тушили квартиру в Приозерском районе
Информации о пострадавших не поступало. Фото: ГУ МЧС по Петербургу

В деревне Ольховка в Приозерском районе Ленобласти загорелась квартира.

Пожар произошел 19 февраля. Сообщение о возгорании поступило в 15:47.

В ликвидации пожара участвовали восемь человек личного состава и две единицы спецтехники. Горела обстановка на площади 12 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС России по Ленобласти.

Справиться с огнем удалось в 16:46. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Невском районе Петербурга ночью произошел крупный. На ликвидацию пламени спасателям потребовалось два часа.

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