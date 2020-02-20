Восемь спасителей тушили квартиру в Приозерском районе

В деревне Ольховка в Приозерском районе Ленобласти загорелась квартира.
Пожар произошел 19 февраля. Сообщение о возгорании поступило в 15:47.
В ликвидации пожара участвовали восемь человек личного состава и две единицы спецтехники. Горела обстановка на площади 12 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС России по Ленобласти.
Справиться с огнем удалось в 16:46. Информации о пострадавших не поступало.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Невском районе Петербурга ночью произошел крупный. На ликвидацию пламени спасателям потребовалось два часа.