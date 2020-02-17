На Российском проспекте пожарные тушили полыхающее на 100 «квадратах» помещение

На Российском проспекте пожарные тушили полыхающее на 100 &#171;квадратах&#187; помещение
Спасатели тушили огонь два часа. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Невском районе Петербурга ночью произошел крупный. На ликвидацию пламени спасателям потребовалось два часа.

Все произошло в ночь на понедельник, 17 февраля, у дома №14 на Российском проспекте. Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 00:03. На место выехали девять сотрудников на двух специальных машинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, площадь пожара составила 100 квадратных метров.

В 02:00 пожар был полностью потушен.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о пожаре в Бокситогорском районе. Спасатели тушили дачный дом.

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