На Российском проспекте пожарные тушили полыхающее на 100 «квадратах» помещение

В Невском районе Петербурга ночью произошел крупный. На ликвидацию пламени спасателям потребовалось два часа.

Все произошло в ночь на понедельник, 17 февраля, у дома №14 на Российском проспекте. Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 00:03. На место выехали девять сотрудников на двух специальных машинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, площадь пожара составила 100 квадратных метров.

В 02:00 пожар был полностью потушен.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о пожаре в Бокситогорском районе. Спасатели тушили дачный дом.