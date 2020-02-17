В Бокситогорском районе спасатели за полчаса потушили полыхающую дачу

В Бокситогорском районе спасатели за полчаса потушили полыхающую дачу
Дача горела на площади 30 квадратных метров. Фото: pixabay

В Бокситогорском районе Ленобласти спасатели тушили пожар в частном доме. Возгорание произошло в одной из построек в садоводстве «Металлург».

Все произошло сегодня, 17 февраля. Сигнал о ЧП поступил на пульт дежурного в 5:25. На место возгорания выехали восемь человек на двух машинах спецтехники.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, на участке горела дача на площади 30 квадратных метров.

Пожарные быстро справились с огнем: к 6:07 пожар был ликвидирован.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о пожаре на улице Миронова. Спасатели тушили возгорание в квартире.

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