Ночной пожар напугал жителей дома на улице Миронова

В Красногвардейском районе Петербурга спасатели тушили комнату в жилом доме. Сигнал о ЧП поступил спасателям в 00:25.

Все произошло в ночь на понедельник, 17 февраля, в доме №8 на улице Миронова. К месту происшествия после поступления сигнала выехали 15 сотрудников пожарно-спасательной части на трех спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по Петербургу, в комнате обгорела обстановка на площади 10 «квадратов».

На ликвидацию пожара спасателям потребовалось около двух часов. Его потушили в 2:23.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о пожаре на улице Олеко Дундича. Спасатели тушил пламя на площади четырех «квадратов».