Ночной пожар напугал жителей дома на улице Миронова

Ночной пожар напугал жителей дома на улице Миронова
К месту ЧП приехали 15 спасателей. Фото: Мойка78/ Валентин Егоршин

В Красногвардейском районе Петербурга спасатели тушили комнату в жилом доме. Сигнал о ЧП поступил спасателям в 00:25.

Все произошло в ночь на понедельник, 17 февраля, в доме №8 на улице Миронова. К месту происшествия после поступления сигнала выехали 15 сотрудников пожарно-спасательной части на трех спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по Петербургу, в комнате обгорела обстановка на площади 10 «квадратов».

На ликвидацию пожара спасателям потребовалось около двух часов. Его потушили в 2:23.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о пожаре на улице Олеко Дундича. Спасатели тушил пламя на площади четырех «квадратов».

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
новости спб пожар спасатели
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге сотрудник «Балтийского завода» подозревается в ...
Спасенный из канала Грибоедова прохожий стоит на учете в психневродиспансере
Подозреваемый в попытке изнасиловать петербурженку в парадной задержан
Ирландия пожаловалась на активность российских разведгрупп
В Петербург вновь пришло рекордное потепление
Центрабанк планирует изменить критерии по блокировке счетов
На трассе «Кола» столкнулись автобус и грузовик
Пешеход-нарушить погиб под колесами авто в Тихвине, водитель сбежал