На улице Олеко Дундича 15 спасателей тушили пожар в квартире

Спасатели тушили пожар около двух часов. Фото: pixabay

Спасатели тушили пожар около двух часов. Фото: pixabay

Во Фрунзенском районе Северной столицы пожарные тушили пламя в квартире жилого дома. Среди ночи там полыхала обстановка в одной из комнат.

Возгорание произошло в ночь на понедельник, 17 февраля, в доме №10/1 по улице Олеко Дундича. Сигнал о ЧП поступил дежурному в 3:36. К месту происшествия выехали 15 спасателей на трех спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, в комнате полыхала обстановка на площади четырех квадратных метра.

На ликвидацию пожара сотрудникам ведомства потребовалось почти два часа. К 5:22 огонь был полностью потушен.

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