Пьяную девушку забрали с рейса из Петербурга в Сочи — она угрожала пассажирам заточкой

Пьяную девушку забрали с рейса из Петербурга в Сочи &#8212; она угрожала пассажирам заточкой
Девушка ругалась на борту воздушного судна. Фото: pixabay

Правоохранители задержали пассажирку самолета, выполняющего рейс из Петербурга в Сочи. Девушка выпивала алкогольные напитки и громко выражалась нецензурной бранью на борту.

Об инциденте, произошедшем в воскресенье, 16 февраля, рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». По их словам, стюарды не могли успокоить пассажирку.

«В итоге девушку забрала полиция», — написал пользователь социальной сети «ВКонтакте.

На опубликованных кадрах заметно, что девушка кричала и угрожала пассажирам на борту воздушного судна, а затем громко разговаривала с бортпроводником.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о падении светофора на проспекте Героев.

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