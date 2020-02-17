Пьяную девушку забрали с рейса из Петербурга в Сочи — она угрожала пассажирам заточкой

Правоохранители задержали пассажирку самолета, выполняющего рейс из Петербурга в Сочи. Девушка выпивала алкогольные напитки и громко выражалась нецензурной бранью на борту.

Об инциденте, произошедшем в воскресенье, 16 февраля, рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». По их словам, стюарды не могли успокоить пассажирку.

«В итоге девушку забрала полиция», — написал пользователь социальной сети «ВКонтакте.

На опубликованных кадрах заметно, что девушка кричала и угрожала пассажирам на борту воздушного судна, а затем громко разговаривала с бортпроводником.

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