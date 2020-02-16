На Героев из-за сильного ветра упал светофор

В результате перекрыты полторы полосы, поэтому образовался затор.

Все случилось сегодня вечером, 16 февраля. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Из-за сильного ветра на проспекте Героев недалеко от дома номер 26 упал светофор и перекрыл полторы полосы. На место уже вызвали сотрудников спецслужб.

«На наших глазах упал, пешехода чуть не ушатало»,

— поделился один из свидетелей.

Напоминаем, что в ближайшие дни ветер не собирается утихать – в некоторых районах он будет гулять по городу со скоростью более 20 метров в секунду, о чем предупреждают спасатели.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что таксист-мигрант ответит перед судом за аварию с пострадавшим в Пушкине. Мужчина угодил в аварии, когда перевозил клиента. Тот получил травмы.