В ДТП на дорогах Петербурга и Ленобласти за сутки был ранен один ребенок

В общей сложности в Петербурге и Ленинградской области за минувшие сутки зафиксировано 425 ДТП.

Согласно статистике за 19 февраля, которая опубликована официальной группе «Управление ГИБДД по СПб и ЛО» в социальной сети «ВКонтакте», в дорожных происшествиях никто не погиб. Ранеными оказались 15 человек, из которых один ребенок.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в результате дорожно-транспортного происшествия с участием большегруза на перекрестке проспектов Обуховской Обороны и Рыбацкого почти невозможно проехать.