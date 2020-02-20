В ДТП на дорогах Петербурга и Ленобласти за сутки был ранен один ребенок

В ДТП на дорогах Петербурга и Ленобласти за сутки был ранен один ребенок
В дорожных происшествиях никто не погиб. Фото: Pixabay

В общей сложности в Петербурге и Ленинградской области за минувшие сутки зафиксировано 425 ДТП.

Согласно статистике за 19 февраля, которая опубликована официальной группе «Управление ГИБДД по СПб и ЛО» в социальной сети «ВКонтакте», в дорожных происшествиях никто не погиб. Ранеными оказались 15 человек, из которых один ребенок.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в результате дорожно-транспортного происшествия с участием большегруза на перекрестке проспектов Обуховской Обороны и Рыбацкого почти невозможно проехать.

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