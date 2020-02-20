На Казанской задержали подозреваемого в нападении в Мурино, лишившего жителя 10 телефонов

В Петербурге полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении в Мурино: пострадавший тогда лишился 10 мобильных телефонов.

Преступный инцидент произошел в понедельник, 17 февраля, у дома №11 по улице Авиаторов Балтики. Около 3:45 неизвестный напал на 31-летнего мужчину

Как стало известно gazeta.spb.ru, пострадавший лишился 50 тыс. рублей, а также 10 гаджетов, принадлежащих ООО «Умный Ритейл». Злоумышленник угрожал ему предметом, похожим на пистолет. По факту разбоя возбудили уголовное дело.

Накануне, 19 февраля, полицейским удалось задержать подозреваемого в преступлении. 27-летнего жителя Ростовской области поймали у дома №8 по Казанской улице. У безработного мужчины были изъяты 8 похищенных телефонов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что жительница Петергофа обратилась в отдел полиции. Она рассказала, что знакомый завладел ее машиной.