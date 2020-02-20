В Петергофе мужчина завладел машиной приятельницы и перестал выходить на связь

В Ломоносовском районе Ленобласти женщина заявила в полицию на своего знакомого, который завладел ее машиной.

Обо всем стало известно в среду, 19 февраля. 30-летняя жительница Петергофа попросила привлечь к уголовное ответственности 33-летнего мужчину. Она рассказала, что он, воспользовавшись ее доверием, завладел принадлежащей ей машиной LADA Vesta 2017 года выпуска, взятой в кредит, и перепродал неизвестному.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и области, ущерб составил около 370 тыс. рублей.

Женщина пояснила, что знакомый предложил свои услуги: они договорились в письменном виде о том, что он будет пользоваться машиной и выплачивать, начиная с декабря 2019 года, по 30 тыс. рублей в счет погашения кредитных обязательств за автомашину, а также оплачивать штрафы и нести ответственность в случае ДТП.

Как выяснилось, своевременных платежей не поступало, мужчина перестал выходить на связь. Позже владелица обнаружила, что ее машина выставлена на продажу через сайт объявлений.

В присутствии сотрудников полиции на встрече с «продавцом» женщина опознала свою легковушку. Машина изъята.

Полицией проводится дальнейшая проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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