В подвале дома на набережной Фонтанки обнаружили труп

В Адмиралтейском районе Петербурга в подвале жилого дома обнаружили труп. Личность погибшего не установлена.

Обо всем стало известно в среду, 19 февраля. В отдел полиции поступило сообщение, что в доме №98 на набережной реки Фонтанки обнаружен труп.

Как стало известно gazeta.spb.ru, на теле неизвестного не нашли внешние признаки насильственной смерти. Он лежал на спине ногами ко входу.

Тело направили в морг.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о дорожно-транспортном происшествии на Лахтинском. Дорогу не поделили ГАЗель и Ford.