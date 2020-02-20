В подвале дома на набережной Фонтанки обнаружили труп

В Адмиралтейском районе Петербурга в подвале жилого дома обнаружили труп. Личность погибшего не установлена.
Обо всем стало известно в среду, 19 февраля. В отдел полиции поступило сообщение, что в доме №98 на набережной реки Фонтанки обнаружен труп.
Как стало известно gazeta.spb.ru, на теле неизвестного не нашли внешние признаки насильственной смерти. Он лежал на спине ногами ко входу.
Тело направили в морг.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о дорожно-транспортном происшествии на Лахтинском. Дорогу не поделили ГАЗель и Ford.