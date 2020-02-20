ГАЗель и Ford «встретились» на Лахтинском. Собирается пробка

ГАЗель и Ford «встретились» на Лахтинском. Собирается пробка
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

Утром 20 февраля на перекрестке Лахтинского проспекта и Малого проспекта П. С. произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

Как сообщили очевидцы, проезжую часть не смогли поделить ГАЗель и Ford. Попавшие в ДТП мешают остальным участникам движения.

«Газель и Форд обнялись на перекрёстке Лахтинской и Малого проспекта (п.с.). Собирается пробка», -сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в результате дорожно-транспортного происшествия с участием большегруза на перекрестке проспектов Обуховской Обороны и Рыбацкого почти невозможно проехать.

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ГАЗель и Ford «встретились» на Лахтинском. Собирается пробка
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