ГАЗель и Ford «встретились» на Лахтинском. Собирается пробка

Утром 20 февраля на перекрестке Лахтинского проспекта и Малого проспекта П. С. произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

Как сообщили очевидцы, проезжую часть не смогли поделить ГАЗель и Ford. Попавшие в ДТП мешают остальным участникам движения.

«Газель и Форд обнялись на перекрёстке Лахтинской и Малого проспекта (п.с.). Собирается пробка», -сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в результате дорожно-транспортного происшествия с участием большегруза на перекрестке проспектов Обуховской Обороны и Рыбацкого почти невозможно проехать.