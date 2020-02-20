Пациентка больницы Боткина прокомментировала увольнение главврача после ее побега

Пациентка больницы Боткина прокомментировала увольнение главврача после ее побега
Боткинская больница. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Сбежавшая из инфекционной больницы имени Боткина пациентка Алла Ильина поделилась своим мнением насчет увольнения главного врача.

Как передает РИА Новости слова Ильиной, по ее мнению, ситуация с увольнением главврача произошла не из-за ее самовольного ухода из медучреждения. Она считает, что это было лишь предлогом для увольнения, поскольку «все бегают из любой больницы, и ничего не происходит».

Напомним, главный врач больницы Алексея Яковлева был уволен по решению главы комитета по здравоохранению Петербургу Дмитрия Лисовца. Яковлев проработал в больнице 25 лет.

На его должность временно назначили заместителя Ивана Федуняка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что суд не принял иск к сбежавшей из Боткинской больницы петербурженке.

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