Пациентка больницы Боткина прокомментировала увольнение главврача после ее побега

Сбежавшая из инфекционной больницы имени Боткина пациентка Алла Ильина поделилась своим мнением насчет увольнения главного врача.
Как передает РИА Новости слова Ильиной, по ее мнению, ситуация с увольнением главврача произошла не из-за ее самовольного ухода из медучреждения. Она считает, что это было лишь предлогом для увольнения, поскольку «все бегают из любой больницы, и ничего не происходит».
Напомним, главный врач больницы Алексея Яковлева был уволен по решению главы комитета по здравоохранению Петербургу Дмитрия Лисовца. Яковлев проработал в больнице 25 лет.
На его должность временно назначили заместителя Ивана Федуняка.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что суд не принял иск к сбежавшей из Боткинской больницы петербурженке.