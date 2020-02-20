На перекрестке Ветеранов KIA Soul «догнал» Volkswagen Tiguan

На перекрестке Ветеранов KIA Soul «догнал» Volkswagen Tiguan
ДТП на пересечении проспектов Ветеранов и Маршала Жукова. Фото: vk.com/spb_today

Утром 20 февраля на пересечении проспектов Ветеранов и Маршала Жукова произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

По словам очевидцев, посередине перекрестка проспектов Ветеранов и Маршала Жукова KIA Soul «догнал» Volkswagen Tiguan.

«КиаСоул приехала в Тигуан прямо посередине перекрёстка Маршала Жукова и проспекта Ветеранов», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало. Кроссоверы получили незначительные повреждения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в результате дорожно-транспортного происшествия с участием большегруза на перекрестке проспектов Обуховской Обороны и Рыбацкого почти невозможно проехать.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
авария дтп происшествие
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Суды Петербурга вернулись к работе после эвакуаций
Запуск «Лыжных стрел» вновь отменяется из-за отсутствия снега
На перекрестке Ветеранов KIA Soul «догнал» Volkswagen Tiguan
Петербуржец снимал элитную резину с каршерингов и продавал на «Авито»
В Ленобласти юноша украл 25 метров кабеля с ж/д станции
Психолог рассказала, какие подарки не стоит дарить на 23 февраля
Турнир по мини-футболу ограничит движение транспорта в Петербурге
В РЖД представили инновационный вагон с душем