На перекрестке Ветеранов KIA Soul «догнал» Volkswagen Tiguan

ДТП на пересечении проспектов Ветеранов и Маршала Жукова. Фото: vk.com/spb_today

ДТП на пересечении проспектов Ветеранов и Маршала Жукова. Фото: vk.com/spb_today

Утром 20 февраля на пересечении проспектов Ветеранов и Маршала Жукова произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

По словам очевидцев, посередине перекрестка проспектов Ветеранов и Маршала Жукова KIA Soul «догнал» Volkswagen Tiguan.

«КиаСоул приехала в Тигуан прямо посередине перекрёстка Маршала Жукова и проспекта Ветеранов», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало. Кроссоверы получили незначительные повреждения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в результате дорожно-транспортного происшествия с участием большегруза на перекрестке проспектов Обуховской Обороны и Рыбацкого почти невозможно проехать.