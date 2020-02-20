На перекрестке Ветеранов KIA Soul «догнал» Volkswagen Tiguan

Утром 20 февраля на пересечении проспектов Ветеранов и Маршала Жукова произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.
По словам очевидцев, посередине перекрестка проспектов Ветеранов и Маршала Жукова KIA Soul «догнал» Volkswagen Tiguan.
«КиаСоул приехала в Тигуан прямо посередине перекрёстка Маршала Жукова и проспекта Ветеранов», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».
Информации о пострадавших не поступало. Кроссоверы получили незначительные повреждения.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в результате дорожно-транспортного происшествия с участием большегруза на перекрестке проспектов Обуховской Обороны и Рыбацкого почти невозможно проехать.