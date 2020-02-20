На Светлановском неработающий светофор спровоцировал ДТП

На Светлановском неработающий светофор спровоцировал ДТП
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

Утром 20 февраля на перекрестке Светлановского проспекта и улицы Академика Байкова произошло ДТП с участием легкового автомобиля и микроавтобуса.

Очевидцы опубликовали видеозапись с места происшествия в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте». Судя по ней, участникам движения приходится объезжать место ДТП.

По словам очевидцев, автомобиль и микроавтобус «не разъехались» из-за неработающего светофора на перекрестке.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в результате дорожно-транспортного происшествия с участием большегруза на перекрестке проспектов Обуховской Обороны и Рыбацкого почти невозможно проехать.

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