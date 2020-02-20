Иномарка вылетела на газон после ДТП на перекрестке Хасанской и Индустриального

В Петербурге на пересечении улицы Хасанской и Индустриального проспекта произошло ДТП. Одна из машин влетела в дорожное ограждение.

Авария случилась сегодня, 20 февраля. На опубликованных кадрах в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что участниками аварии стали водители BMW и автомобиля Hyundai. Одна из машин вылетела с проезжей части на газон, сбив ограждение, вторая – осталась посреди перекрестка.

По словам автора записи в соцсети «ВКонтакте», водитель BMW начал движение на красный сигнал светофора.

Информация о возможных пострадавших не приводится.

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