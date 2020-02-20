Сергей Шнуров может стать членом «Партии Роста»

Сергей Шнуров может стать членом &#171;Партии Роста&#187;
Сергей Шнуров. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Музыкант Сергей Шнуров прибыл в петербургскую гостиницу на Вознесенском проспекте, где встретился с лидером «Партии Роста» Борисом Титовым.

Как сообщает «Рамблер», в рамках рабочего визита в Петербурге Борис Титов обсуждает с другими представителями региональных отделений «Партии Роста» стратегию предвыборных кампанию в этом и следующем годах.

Сегодня, 20 февраля, кандидатура Сергея Шнурова была представлена в качестве лидера партийного списка. Сообщается, что члены партии положительно восприняли лидерство Шнурова в партийном списке.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Шнуров ответил на слова протоиерея про гражданских жен — «бесплатных проституток». В нецензурной форме музыкант рекомендовал протоиерею не высказываться подобным образом.

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