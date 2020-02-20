Вторая беглянка из карантина сама вернулась в больницу Боткина

Вторая беглянка из карантина сама вернулась в больницу Боткина
Боткинская больница. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Петербурженка Анна Рыбакова, которая сбежала из инфекционной больницы имени Боткина, где находилась под карантином из-за подозрения на коронавирус, решила вернуться в медучреждение.

Как сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Петербургу, пациентка связалась с руководством больницы и заявила о намерении вернуться в Боткинскую больницу добровольно.

Отметим, что ранее женщина не явилась в суд на оглашение решения о ее принудительном возвращении в клинику. Как сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство, Рыбакову собирались разыскивать приставы для принудительного изолирования.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пациентка больницы Боткина Алла Ильина прокомментировала увольнение главврача после ее побега.

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