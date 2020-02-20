Россиянам нравятся офисы с домашними животными

Больше половины предпринимателей и менеджеров российских компаний высказались одобрительно в адрес pet friendly офисов и не возражают, если сотрудники будут привозить с собой на работу собак или кошек.

Это показал опрос, который в феврале провел крупный оператор профессиональной телефонии для бизнеса «Манго Телеком» (свыше 50 тысяч компаний-клиентов в 71 городе России, предоставляет услуги под брендом Mango Office).

В ходе опроса получены ответы представителей предприятий всех основных сфер из разных регионов России: 42% респондентов сочли бы положительным фактором присутствие в офисе животных, но сомневаются, что рабочее пространство в их организациях для этого приспособлено.

Принципиально против 43% опрошенных, но идея pet friendly офисов приобрела и активных сторонников. 4% участников опроса рассказали, что домашние любимцы сотрудников могут уже сейчас появляться вместе с ними на работе, а о планах перевести офисы в формат pet friendly сообщили еще 2% респондентов.

Также «Манго Телеком» удалось выяснить, что достаточно часто российские компании готовы приютить бездомных животных. Пункт о существовании постоянно живущего в офисе питомца отметили 9% опрошенных.

Политика pet friendly строится на аргументах, что животные положительно влияют на эффективность труда, создают более доброжелательную атмосферу и снижают уровень стресса. Одними из первых офисы pet friendly появились у корпорации Mars и рекламного агентства BBDO. Аналогичную программу запустил производитель кормов Purina и разработал систему внедрения инициативы pet friendly для других компаний — с гидом для работодателей и руководством для персонала.

Как вы относитесь к идее pet friendly офисов?

Я против. Животным на работе определенно не место. Максимум — рыбки 43% Одобряю. Общение с животными — это радость и антистресс, но не думаю, что наш офис к этому готов 42% У нас в офисе живет котик, собачка или другой любимец 9% Наш офис уже pet friendly, коллеги иногда привозят своих питомцев 4% Мы планируем сделать офис pet friendly 2%

Данные: Манго Телеком, 2020

Опрос проводился в форме интернет-анкетирования представителей клиентов оператора в период с 3 по 7 февраля, участие приняли 1826 человек.