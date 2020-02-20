«Ростех» и его новая разработка составят конкуренцию бизнесу Василия Кичеджи

Речь идёт о разработке электронных ценников для магазинов. Отечественная разработка стоит дешевле, чем аналогичные из-за рубежа, а функционал и вовсе лучше.

Было также подчеркнуто, что для данных ценников никакого нового программного обеспечения не будет нужно – они прекрасно взаимодействуют с базами на основе 1С. Об этом сообщает АБН с ссылкой на исполнительного директора «Ростеха». Данная разработка была создана на государственном Рязанском приборном заводе, который делает это в составе «Ростеха».

До этого поставляла электронные ценники в Россию компания Income REAL. С помощью компании, созданной в 2018 году на российском рынке появились китайский ценники. А эксклюзивными партнерами компании являются ПАО «Магнит» и X5 Retail Group («Перекресток», «Пятерочка», «Карусель»).

Владеет же ООО «Инком Реал» бывший вице-губернатор Петербурга Василий Кичеджи. . Его доля в компании 85%. Сейчас, помимо бизнеса, бывший вице-губернатор активно занимается политикой в составе «Единой России» в Петербурге.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ростех разработал способ борьбы с дронами.